تتجه الأنظار غدًا الجمعة نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستقام قرعة بطولة كأس العالم 2026 في مركز جون كينيدي للفنون، وذلك في النسخة الاستثنائية التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن أبرز الشخصيات الحاضرة في الحدث، حيث سيتولى ريو فيردناند، قائد منتخب إنجلترا السابق، عملية سحب القرعة، على أن ترافقه صانعة المحتوى الرياضي سامانثا جونسون.

وسيحضر الحفل عدد من أبرز رموز الرياضة الأمريكية، أبرزهم توم برادي المتوَّج سبع مرات بلقب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، وشاكيل أونيل أحد أشهر نجوم دوري السلة الأميركي وبطل الدوري أربع مرات، إضافة إلى أسطورة الهوكي واين جريتزكي المتوَّج بلقب كأس ستانلي، وآرون جادج نجم فريق نيويورك يانكيز في دوري البيسبول.

كما سيشارك فنانون عالميون في الفقرات الفنية خلال مراسم القرعة، بينهم مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينغر، و المغني البريطاني روبي ويليامز.

وأشار فيفا إلى أن عارضة الأزياء الأميركية الألمانية هايدي كلوم، والكوميدي الأميركي كيفن هارت، والممثل داني راميريز سيتولون تقديم فعاليات الحفل.