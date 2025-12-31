"تكريم رمز وطني".. قصة مشجع خطف الأنظار في مباريات منتخب الكونغو

شهد دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، العديد من المشاهد المختلفة سواء داخل أرضية الملعب، أو المشاهد المختلفة داخل المدرجات التي دائما ما تتصدر المشهد في القارة السمراء.

ودائما ما تخطف احتفالات جماهير القارة السمراء، الأضواء بشكل كبير خاصة وأن هذه الاحتفالات تكون نابعة من الثقافة الأفريقية، التي تعبر عن تاريخ كل شعب.

ومن اللقطات المختلفة التي خطفت الأنظار بشكل كبير خلال الفترة الماضية بأمم أفريقيا، كانت لقطة المشجع الكونغولي، الذي ظهر ثابتا لا يتحرك داخل المدرجات لأكثر من 90 دقيقة في إحدى مباريات فريقه.

وفي مباراتين متتاليتين، ظهر ميشيل كوكا مبولادينجا وهو يقف ثابتا في مدرجات منتخب بلاده كالتمثال لا يتحرك، حتى في أقوى اللحظات الحماسية خلال المباراة، دون أن يعرف الكثير من المشجعين عن سبب هذا التصرف.

ويقف مبولادينجا، لتكريم أول رئيس وزراء للبلاد باتريس لومومبا، الذي تم اغتياله في عام 1961، والوضعية التي يقف بها المشجع تتشابه بشكل كبير، مع التمثال الموضوع للومومبا في العاصمة كينشاسا.

وكرر المشجع هذا الاحتفال في مناسبتين بالبطولة، حيث احتفل المشجع بهذه الطريقة، في مباراة منتخب بلاده أمام بوتسوانا، الذي وقف بها لمدة 90 دقيقة، قبل أن يكرر الموقف نفسه في مباراة منتخب السنغال.

أبرز المعلومات عن مشجع منتخب الكونغو

والمشجع الذي خطف الأنظار في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، يدعى ميشيل كوكا مبولادينجا، ويشتهر باسم "لومومبا فيا"، لظهوره باستمرار بشكل يكرم أول رئيس وزراء للكونغو الديمقراطية "لومومبا".

ويعد كوكا مبولادينجا هو المشجع الأشهر للمنتخب الكونغولي خلال الفترة الماضية، باتت الجماهير تنتظر ظهوره في المدرجات داخل كل مباراة.

وهذا الأسلوب لا يتخلى عنه المشجع الكونغولي طوال المباراة، حيث يظل واقفا طوال لقاءات منتخب بلاده التي يتواجد بها، ولا يتحرك إلا عندما يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، هو ما حدث في مباراتي: "بوتسوانا والسنغال".