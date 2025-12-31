"قبل المواجهة المرتقبة".. قصة مباراة غريبة بين تونس ومالي انتهت مرتين في

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البنيني، يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى دور ال 16 بالبطولة، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب بنين ضمن أفضل 4 ثوالث، بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

وستكون مباراة الإثنين المقبل، هى المواجهة رقم 5، التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها معا من قبل في 4 مباريات سابقة.

وتشهد مباريات المنتخبين معا، تفوقا كبيرا للفراعنة، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مباراة، لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

وأكبر نتيجة في تاريخ المنتخبين، كانت فوز الفراعنة على حساب بنين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جمعت بينهما في نوفمبر 2008.

ويتقاسم ثلاثي منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، عماد متعب وعمرو زكي، صدارة هدافي المواجهات التاريخية بين المنتخبين، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

وتعود آخر مواجهة بين منتخب مصر وبنين، إلى نسخة أمم أفريقيا 2010، حيث واجه المنتخب الوطني نظيره البنيني، في دور المجموعات بالبطولة وانتهى اللقاء للفراعنة بهدفين دون مقابل، في البطولة التي توج بها المنتخب الوطني باللقب.

