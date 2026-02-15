وزير التعليم العالي ينعي الدكتور مفيد شهاب

ينعي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، يعد أحد أعلام القانون الدولي، وتميزت مسيرته بالعطاء الوطني المستمر ، حيث تقلد العديد من المناصب الرفيعة التي ساهمت في تعزيز الأداء الأكاديمي والمهني، وأبرزها، وزير شئون مجلس الشورى الأسبق، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.

كما شغل منصب المستشار القانوني للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وقاضي بالمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي منذ عام 1988، ومدير معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة، كما كان له دور وطني كبير في مفاوضات تحكيم طابا التي أعادت هذا الجزء الغالي إلى مصر.

