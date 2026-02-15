اليوم.. قطع مياه الشرب 4 ساعات عن مدينة إسنا بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة إسنا بالكامل، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم الأحد الموافق 15 فبراير، ولمدة 4 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيبدأ في تمام الساعة 12 منتصف ليل الأحد، ويستمر حتى الساعة 4 صباح يوم الاثنين 16 فبراير.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة وضرورية بمحطة مياه إسنا الكبرى بمنطقة الشيخ مسكين، بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة مستقرة خلال الفترة المقبلة.

وناشدت الشركة المواطنين داخل مدينة إسنا، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات مناسبة تكفي خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه الأقصر أنها ستوفر سيارات مياه متنقلة محملة بمياه صالحة للشرب بالمناطق المتضررة، وسيتم الدفع بها فور تلقي أي طلبات من الأهالي.

كما خصصت الشركة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إلى جانب أرقام التواصل التالية:

0952282406 – 0952284116 – 01030019076 – 01212579703 – 01147999752.

وتواصل الشركة متابعة أعمال الصيانة بمحطة مياه إسنا الكبرى، مؤكدة أن الانقطاع مؤقت وضروري لضمان تحسين الخدمة.