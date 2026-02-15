بـ 21 طعنة.. جنايات بورسعيد تنظر قضية قاتل زوجته بحي الضواحي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، اليوم الأحد، قضية مقتل سيدة على يد زوجها، وذلك عقب تأجيلها من الجلسة الماضية لجلسة اليوم للاطلاع على "الفلاشات" المقدمة من هيئة الدفاع وفحص محتواها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

تعود أحداث القضية رقم 7194 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، إلى يوم 17 سبتمبر الماضي، بإقدام سائق على قتل زوجته مروة داود عبد الغفار، اثر نشوب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها بمسكن الزوجية في مناطق متفرقة في أنحاء الجسد، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكد نجل المجني عليها على أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم نفسه يبلغه فيه بقيامه بالتعدي على والدته، وعند انتقاله إلى المسكن وجد أمه ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، فاستغاث بالجيران وأبلغ الشرطة، وأيدت شقيقته هذه الرواية.