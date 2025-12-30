"بعد تعادل تونس".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2025

"بن رمضان أمام ديانج".. تحديد مباراتين في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا

اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب كل من: "نيجيريا، تونس، تنزانيا وأوغندا".

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب نظيره منتخب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة تونس وتنزانيا.

ويحتل منتخب نيجيريا، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا:

1- نيجيريا، 3 مباريات، 9 نقاط

2- تونس، 3 مباريات، 4 نقاط

3- تنزانيا، 3 مباريات، نقطتين

4- أوغندا، 3 مباريات، نقطة وحيدة

