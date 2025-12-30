مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 3
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 3
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 2
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 1
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

"بعد تعادل تونس".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:06 م 30/12/2025
اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب كل من: "نيجيريا، تونس، تنزانيا وأوغندا".

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب نظيره منتخب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة تونس وتنزانيا.

ويحتل منتخب نيجيريا، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا:

1- نيجيريا، 3 مباريات، 9 نقاط

2- تونس، 3 مباريات، 4 نقاط

3- تنزانيا، 3 مباريات، نقطتين

4- أوغندا، 3 مباريات، نقطة وحيدة

كأس الأمم الأفريقية.. أوغندا تستخدم 3 حراس مرمى ضد نيجيريا

"الرد خلال يومين".. مستجدات مفاوضات برشلونة والأهلي لضم حمزة عبد الكريم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس كأس أمم أفريقيا منتخب تونسمنتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

