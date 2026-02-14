كتب- مصطفى الشاعر:

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "غير مستعد للتخلي عن خيار الحرب"، مشددا على أن حصول كييف على ضمانات أمنية صلبة يمثل "شرطا مسبقا" لا يمكن تجاوزه قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي لإنهاء الصراع.

وفي إشارة إلى تعقد المسار التفاوضي، أوضح زيلينسكي أن إنهاء الحرب يتطلب إرادة متبادلة "تفتقر إليها موسكو حاليا"، معتبرا أن مطالبة واشنطن لبلاده بتقديم المزيد من التنازلات تتجاهل حجم ما قدمته أوكرانيا سابقا، وتضع "السيادة الوطنية" في مهب الريح أمام تعنت الكرملين.

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الأمريكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، كشف زيلينسكي عن ضغوط يمارسها ترامب بقوله: "هناك إشارات تطالبنا بالتنازل الآن". ورد الرئيس الأوكراني بحزم: "لقد قدمنا بالفعل أكبر تنازل وافق عليه العالم، وهو أن بوتين وأعوانه ليسوا في السجن حتى الآن"، معتبرا ذلك سقف ما يمكن أن تقدمه كييف.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا قد تتجاوز مؤقتا مأساة سقوط أعداد هائلة من الضحايا على يد روسيا في سبيل إنهاء النزيف، مؤكدا استعداد بلاده لدعم "وقف إطلاق نار غير مشروط" كخطوة أولى لإنقاذ ما تبقى من أرواح.

وكشف زيلينسكي عن تفاصيل حواره مع ترامب قائلا: عندما اقترح الرئيس الأمريكي تجميد الصراع ووقف إطلاق النار، قلت له: رغم تعقيد الفكرة وكثرة التساؤلات حولها، إلا أننا يا سيادة الرئيس سندعم وقفا غير مشروط لإطلاق النار.. نعم، بالطبع"، في إشارة واضحة لمرونة كييف تجاه مقترحات واشنطن.

من جهة أخرى، أبدى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، شكوكا حيال الموقف الروسي، قائلاً: إن "واشنطن لا تملك تأكيدات بشأن رغبة الكرملين في وضع حد للحرب"، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية وتتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النزاع.