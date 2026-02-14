ضحية "بدلة الرقص".. تضامن القليوبية تشكل لجنة لدعم "إسلام" وأسرته (صور)

شكّلت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، لجنة متخصصة لفحص الحالة الاجتماعية للشاب إسلام وأسرته، المتضرر من واقعة الاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها.

وضمت اللجنة كلًا من عفاف عبد الواحد، مدير الرقابة بمديرية التضامن الاجتماعي، ونادية طلعت، مدير إدارة بنها الاجتماعية، وسامية محمد، رئيس الوحدة الاجتماعية بكفر سندنهور.

وأكدت أميمة رفعت أنه فور رصد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالواقعة، وبناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تم تشكيل اللجنة للانتقال إلى منزل الأسرة بالقرية لإجراء بحث اجتماعي شامل للشاب وأسرته.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أن نتائج البحث الاجتماعي ستُرفع فور الانتهاء منه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للشاب وأسرته، وفق الدور الذي تقوم به الوزارة.

وأضافت أنه تم اقتراح دعم الشاب من خلال مشروع تصوير فوتوغرافي للأفراح والحفلات، على أن يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوفير الإمكانيات اللازمة لإقامة المشروع سريعًا، بما يسهم في دعم الشاب وأفراد أسرته وتقديم المساندة اللازمة لهم.