قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تأجيل مُحاكمة "كوافير حريمي" في واقعة اتهامه بقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين ذبحًا بسكين، إلى جلسة 17 فبراير للمرافعة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.

وطلب المستشار محمود الداخلي، المحامي وكيلا عن أسرة الطفل، تعويضًا مدنيًا مبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وانضم "الداخلي" إلى طلبات النيابة العامة، التي تطلب أقصى عقوبة على الجاني وهي الإعدام شنقًا لما ارتكبه بحق الطفل.

فيما طلب الدفاع الحاضر مع المتهم استدعاء...

ووجهت النيابة العامة للمتهم "محمود م." في أوراق الدعوى رقم 9226 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6775 لسنة 2020، تهمة قتل الطفل المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقد العزم على إزهاق روحه إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أعد مُخططه الإجرامي باستخدام سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بطعنات متتالية أسقطته أرضًا، إلا أنه لم يردعه ذلك، وتوالى في التعدي عليه، ثم أمسك برقبته ذابحًا إياه للتأكد من وفاته، فأحدث إصاباته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "ر.ط" ــ أحد العاملين بالمحل موقع الجريمة ــ الذي أكد أنه أثناء تناوله الطعام رفقة المجني عليه "عبد الرحمن" وآخرين، حضر إليهم الأخير المتهم (كوافيرجي) داخل السوبر ماركت ومثل له "عامل"، إلا أنه قرر استهداف الطفل "عبد الرحمن"، وما أن حضر إليه الأخير، انهال عليه ضربًا بسلاح أبيض (سكين) أخرجه من بين طيات ملابسه.

وذكر العامل أن الطفل سقط مغشيًا عليه متأثرًا بإصابته، موضحًا أن الطفل حاول الزحف بعيدًا عن المتهم الذي كان يتعدى عليه، على إثرها هرع مسرعًا للاستغاثة بوالد المجني عليه "علاء" لإخباره بما يحدث، وفور عودته تفاجأ بالطفل "عبد الرحمن" غارقًا في دمائه داخل المحل، والمتهم قد فر هاربًا.

واطلعت النيابة العامة على التقرير الفني الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الجريمة، والذي أظهر المتهم "محمود" لحظة دخوله للمحل، بدايةً من الإشارة للمجني عليه الطفل وحضوره إليه داخل المحل، ثم إشهار سلاح أبيض (سكين) بعد إخراجه من طي ملابسه، وانهياله على المجني عليه بطعنات متتالية وذبحه للتأكد من وفاته، ثم هربه من موقع الجريمة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموجودة بجسد المجني عليه "عبد الرحمن حازم" عبارة عن جرح قطعي عميق متباعد الحواف بطول 17 سم أسفل شحمي الأذن اليمنى واليسرى ناحية الظهر، وقطع بعضلات الأوعية الدموية والقصبة الموالية.

وأوضح تقرير الطب الشرعي وجود جرح آخر مستوى الحواف سطحي بطول حوالي 9 سم يقع يسار العنق، وجرح مستوى الحواف مائل الوضع بطول حوالي 3 سم يقع أعلى يسار الصدر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 4 سم يقع منتصف يسار الصدر، وكذا عدد ستة عشر جرحًا مستوية الحواف بأطوال تتراوح من 1 سم وحتى 3 سم تقع منتشرة يمين ويسار الظهر.

واختتم التقرير أن الإصابة المشاهدة بالعنق والموصوفة هي إصابة ذات طبيعة ذبحية حيوية حدثت من المصادمة مع جرم بجسم صلب ذو حافة حادة، وهي جائزة الحدوث باستخدام السكين المُحرز، وأن باقي الإصابات هي إصابات ذات طبيعة طعنات حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة.

وعُزيّت الوفاة إلى الإصابة الذبحية بالعنق والإصابات الطعنية بالصدر والظهر، وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق وقطوعات القلب والرئتين ونزيف دموي إصابي غزير أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية، مما أسفر عن الوفاة.

