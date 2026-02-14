إعلان

السفارة الفلسطينية في القاهرة تبدأ الاتصال بالمسجلين للعودة إلى قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:38 م 14/02/2026 تعديل في 02:38 م

معبر رفح

غزة- (د ب أ)

بدأت السفارة الفلسطينية في القاهرة فعليا الاتصال بالفلسطينيين المسجلين لديها للعودة إلى قطاع غزة، تمهيدا لترتيب سفرهم عبر معبر رفح، بحسب ما أفاد مصدر في السفارة اليوم السبت.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه عبر اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السفارة شرعت خلال الساعات الماضية في التواصل هاتفيا مع المسجلين على قوائم العودة لإبلاغهم بآليات السفر والمواعيد المحددة واستكمال تحديث بياناتهم قبل العبور.

وأوضح أن العملية تجري على دفعات وفق ترتيبات تنظيمية متفق عليها، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة مع بقية الأسماء المسجلة، في إطار تسهيل عودة الراغبين إلى القطاع بشكل منظم.

ويأتي ذلك بعد استئناف حركة العبور بشكل محدود، ضمن إجراءات تنسيق بين الجهات المصرية والفلسطينية والإسرائيلية والأوروبية بهدف تنظيم دخول العائدين وتخفيف أوضاع العالقين خارج قطاع غزة.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين غادروا قطاع غزة خلال فترة الحرب الأخيرة عبر معبر رفح، سواء لتلقي العلاج أو لمرافقة مرضى ومصابين أو بعد حصولهم على تنسيقات سفر استثنائية.

واستقر عدد منهم مؤقتا في مصر بانتظار تحسن الأوضاع أو فتح المجال أمام عودتهم.

وبحسب إفادات متداولة بين المسجلين للعودة، فإن كثيرين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى القطاع رغم صعوبة الأوضاع الإنسانية هناك، مؤكدين أن وجودهم خارج غزة كان اضطراريا وليس خيارا دائما، وأنهم يفضلون العودة إلى عائلاتهم ومنازلهم حتى في ظل التحديات القائمة.

ويأتي بدء الاتصالات مع المسجلين في هذا السياق، مع تزايد الدعوات بين العالقين لتسريع آليات العودة وتنظيمها، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهها بعضهم خارج القطاع، ورغبة متنامية في الاستقرار مجددا داخل غزة.

