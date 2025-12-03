كاراجر ينتقد سلوت بسبب محمد صلاح: "لم يفهم نصيحتي"

عبر جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، عن استغرابه من قرار المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي لمباراة سندرلاند.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "سلوت لم يفهم نصيحتي بشأن محمد صلاح"

وتابع: "بالفعل نصحته أن يستبعد صلاح وألا يجب أن يلعب كل مباراة، ولكني أقصد في المباريات التي تلعب خارج الأنفيلد، لذلك أنا مندهش من هذا القرار".

وواصل كاراجر: " قرار سلوت بالإبقاء على صلاح في دكة البدلاء، هو بمثابة استبعاد وليس بسبب التدوير أو للراحة كما صرح في المباراة السابقة".

واختتم: "بداية من مباراة ويست هام الماضية، سيكون فريق ليفربول يرتكز على فيرتز و إيزاك، وليس فريق محمد صلاح".

