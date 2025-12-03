مباريات الأمس
كاراجر ينتقد سلوت بسبب محمد صلاح: "لم يفهم نصيحتي"

كتب : محمد عبد الهادي

11:28 م 03/12/2025
    ارني سلوت ومحمد صلاح
    أرني سلوت
    أرني سلوت مدرب ليفربول
    محمد صلاح (2) (1)
    محمد صلاح (3) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (1) (1)
    محمد صلاح (4) (1)
    محمد صلاح ونانسي عجرم وابنته كيان من أحد الإعلانات (2)_10

عبر جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، عن استغرابه من قرار المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي لمباراة سندرلاند.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "سلوت لم يفهم نصيحتي بشأن محمد صلاح"

وتابع: "بالفعل نصحته أن يستبعد صلاح وألا يجب أن يلعب كل مباراة، ولكني أقصد في المباريات التي تلعب خارج الأنفيلد، لذلك أنا مندهش من هذا القرار".

وواصل كاراجر: " قرار سلوت بالإبقاء على صلاح في دكة البدلاء، هو بمثابة استبعاد وليس بسبب التدوير أو للراحة كما صرح في المباراة السابقة".

واختتم: "بداية من مباراة ويست هام الماضية، سيكون فريق ليفربول يرتكز على فيرتز و إيزاك، وليس فريق محمد صلاح".

ارني سلوت ومحمد صلاح محمد صلاح آرني سلوت ليفربول جيمي كاراجر

