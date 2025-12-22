ملخص شوط المغرب وجزر القمر الثاني في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب المغرب فوزاً ثميناً على نظيره المغرب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأمير ملاوي عبدالله وذلك في افتتاح النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

بدأ الشوط الثاني بفرصة ضائعة للمغرب في الدقيقة 48، بعد كرة عرضية قابلها نائل العيناوي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

ثم نجح إبراهيم دياز في تسجيل الهدف الأول للمغرب بالدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر كرة عرضية من نصير مزراوي.

ورد منتخب جزر القمر بفرصة خطيرة في الدقيقة 59، بعد انطلاق رفيقي سعيد إثر خطأ دفاعي، وسدد الكرة من داخل المنطقة، لكن الحارس ياسين بونو تصدى لها ببراعة.

وكاد المغرب أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تسديدة من أوناحي داخل المنطقة، إثر ارتداد الكرة من الدفاع بعد ضربة حرة، إلا أن الدفاع تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 67، أطلق يوسف مشنجاما تسديدة صاروخية لمنتخب جزر القمر من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم بقليل.

وبعد ذلك بدقائق، تمكن أيوب الكعبي من تسجيل الهدف الثاني للمغرب، بعد كرة عرضية من أنس صلاح الدين وقابلها بمقصية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وظلت الفرص مستمرة، إذ سدد نصير مزراوي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82، وتصدى لها الحارس، فيما أهدر جواد ياميق فرصة أخرى للمغرب في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية مرت أعلى العارضة.

وكان الشوط الأول شهد إهدار المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 11، بعد تسديدة سفيان رحيمي التي تصدى لها حارس جزر القمر، لتظل المباراة مثيرة منذ بدايتها حتى النهاية.