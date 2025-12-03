"مجموعة مصر"..منتخب الأردن يحقق الفوز على الإمارات بثنائية في كأس العرب

للمرة الثانية.. محمد صلاح بديلًا في تشكيل ليفربول لمباراة سندرلاند

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر الجاري نظيره سندرلاند، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كوناتي وروبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، فلوريان فيرتز، ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: إيزاك وجاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وسندرلاند بالدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.