مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

2 1
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد سندرلاند.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

09:40 م 03/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر الجاري نظيره سندرلاند، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، كوناتي وروبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، فلوريان فيرتز، ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: إيزاك وجاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وسندرلاند بالدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي بث مباشر مباراة ليفربول وسندرلاند البريميرليج مباراة ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان