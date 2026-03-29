تصريحات متناقضة بين الأرصاد والمحافظات، في محاولة من كل منهما لإلقاء المسؤولية على الآخر، في واقعة ارتباك مشهد اليوم الدراسي اليوم في محافظات القاهرة الكبرى، من تعطيل الدراسة في وقت متأخر وتدخل وزارة التربية والتعليم لإنقاذ الوضع بإصدار قرار لاحق لحل الأزمة.

حالة من اللوم ألقتها محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة - الجيزة - القليوبية" على هيئة الأرصاد الجوية تسببت في ارتباك المشد وتأخر إصدار قرارات تعطيل الدراسة بشكل كبير.

مصدر بإحدى المحافظات الثلاث، قال في تصريحات إلى مصراوي، إن تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية لم تكن على مستوى توقعات الأمطار التي سقطت على مناطق محافظات القاهرة الكبرى.

المصدر أشار إلى أن التنبيهات الواردة من الأرصاد مساء أمس السبت كانت تفيد بوجود أمطار خفيفة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة، كما أشارت توقعات الأرصاد إلى احتمالية سقوط الأمطار ولم تؤكد وقوعها كما حدث في أمطار الأيام السابقة.

ولفت إلى أنهم فوجئوا في الصباح بكميات الأمطار وتراكمات المياه في الشوارع، في ظل وجود امتحانات اليوم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ما أثر على توقيت اتخاذ القرار.

وقال المصدر، إن استمرارية الأمطار لفترة طويلة امتدت لعدة ساعات مثل إعاقة جزئية لأعمال شفط ورفع تراكمات المياه من الشوارع، بخلاف سقوط الأمطار بشدة ولمدة قليلة كما حدث في الوقائع السابقة.

في المقابل، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن توقعات طقس السبت حتى صباح الأحد في القاهرة الكبرى كانت تشير إلى توقعات أمطار خفيفة إلى متوسطة، لكنها مستمرة لعدة ساعات وهو ما أحدث تجمعات للمياه في الصباح.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن توجيهات الهيئة تتعلق فقط بكميات وشدة ومناطق الأمطار ولا تصدر أي توجيهات أو قرارات بشأن تعطيل الدراسة من عدمه، فهو من سلطة المحافظين وفق تقديراتهم.

وتابعت: "الهيئة أصدرت تنبيهات عدة على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تشير إلى تطورات الحالة الجوية وأماكن سقوط الأمطار وشدتها.

وكانت أمّنت هيئة الأرصاد الجوية نفسها، من خلال إصدار 7 تنويهات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بداية من الساعة 1:51 صباحًا:

البيان الأول للأرصاد: 1:51 صباحًا

قالت الأرصاد، في بيانها الأول بشأن تطورات حالة الطقس، إن شمال البلاد يتأثر بغطاء سحابي من السحب المتوسطة والمنخفضة قد يصاحبه سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة على مناطق من الدلتا والسواحل الشرقية ومدن القناة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على أن تمتد مع الوقت إلى مناطق من سيناء.



البيان الثاني للأرصاد: الساعة 3:48 صباحًا

نوهت الأرصاد إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانا وقد تغزر على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

البيان الثالث للأرصاد: الساعة 4:38 صباحًا

تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية (بورسعيد - دمياط) ومدن القناة، مع استمرار السحب الممطرة على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

البيان الرابع للأرصاد: الساعة 5:33 صباحًا

أوضحت الأرصاد استمرار الغطاء السحابي ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مع استمرار سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد تزداد شدتها على بعض المناطق.

البيان الخامس للأرصاد: الساعة 5:58 صباحًا

أصدرت الأرصاد تنويهًا بشأن حالة الطقس من الساعة 6 صباحًا اليوم الأحد، قالت فيه إن آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس يشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تقل تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

البيان السادس للأرصاد: الساعة 6:55 صباحًا

أوضحت الهيئة، استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ومناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، مع توقعات بأن تقل حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار.

البيان السابع للأرصاد: الساعة 7:53 صباحًا

كشفت الأرصاد الوضع الجوي الساعة 7:53 صباحًا مشيرة إلى تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ومناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، مع توقعات باستمرارها خلال الساعات القليلة المقبلة على أن تقل حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار.



