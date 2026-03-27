الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
18:00

بترو دي لواندا

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن اعتماد ودية منتخب مصر والسعودية دولياً

كتب : نهي خورشيد

11:37 م 27/03/2026 تعديل في 11:44 م
    مصر والسعودية
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء
    ودية مصر والسعودية 3
    ودية مصر والسعودية 6
    ودية مصر والسعودية
    ودية مصر والسعودية 1
    ودية مصر والسعودية 2
    ودية مصر والسعودية 5
    ودية مصر والسعودية 4
    جماهير مصر في مدرجات الإنماء

حسم مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل المثار بشأن مدى اعتماد المواجهة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب السعودية كمباراة دولية رسمية.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية أن المباراة شهدت أجواء مميزة، إذ حرص أشرف صبحي على التواجد ودعم اللاعبين ونقل لهم تحيات السيد رئيس الجمهورية، في أول حضور له مع منتخب مصر.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وهاني أبو ريدة حرصوا على تحفيز اللاعبين، مؤكدين لهم أهمية المرحلة المقبلة خاصة مع التحدي المنتظر أمام منتخب إسبانيا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.

وفيما يتعلق بمدى اعتماد المباراة دولياً أشار أبو زهرة إلى أن اللقاء شهد إجراء 11 تغييراً وهو ما جاء بناءً على اتفاق مشترك بين المنتخبين في إطار الطابع الودي للمواجهة.

أبو زهرة: مواجهة إسبانيا خطوة مهمة.. والسفر غداً لبدء المعسكر

عن المرحلة المقبلة أكد أن مواجهة إسبانيا تمثل محطة مهمة في برنامج الإعداد، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على تحقيق الفوز فقط بل يمتد لتحقيق مكاسب فنية وعدم رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه.

كما أوضح أن المنتخب سيختتم معسكره بخوض مواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في إطار سلسلة من المباريات عالية المستوى.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى إسبانيا غداً السبت في تمام الساعة الواحدة ظهراً لبدء معسكر إعداد يأمل الجميع أن يكون مثمراً استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026

نتيجة ودية مصر والسعودية اليوم

وكان المنتخب المصري حقق فوزاً كبيراً على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم 2026.

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
رياضة محلية

بعد الجدل.. الفيفا يعتمد ودية مصر والسعودية رسمياً
