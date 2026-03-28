الصعود مركزين.. مكاسب منتخب مصر من ودية السعودية

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عدة مكاسب من ودية السعودية التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

مكاسب منتخب مصر من ودية السعودية

يتمثل المكسب الأهم لمنتخب مصر من ودية السعودية، في اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللقاء دوليا، بعد استيفاء الشروط، منها إجراء 11 تبديلا.

وبعد اعتماد فيفا للمباراة بشكل رسمي، حصل منتخب مصر على 3.8 نقطة في التصنيف الدولي، ليصعد من المركز 31 إلى 29.

كما شهد المباراة مكسب آ خر، يتمثل في عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بعد غياب 335 يوما، بسبب الإصابة التي تعرض لها في 25 أبريل 2025.

وشهدت المباراة الظهور الأول لهيثم حسن، لاعب ريال اوفييدو الإسباني رفقة منتخب مصر، أيضا ناصر منسي مهاجم الزمالك وطارق علاء مدافع نادي زد.

وتمثيل المباراة دافعا قويا لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل اللقاء الودي المرتقب أمام إسبانيا، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، نيجيريا ونيوزيلندا وإيران.

