أكد ليون موسوي، محاضر علم الاجتماع بجامعة ليفربول، أن محمد صلاح يمتلك تأثيرًا كبيرًا في المدينة بسبب ثقافته العربية البارزة.

تصريحات ليون موسوي عن محمد صلاح

في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي قال ليون موسوي: "لن أبالغ في القول، ولكن محمد صلاح تأثيره كبير جدًا".

وتابع: "صلاح يمتلك ثقافة عربية مميزة، ويعطي الأمل وسط هذا الانقسام".

وأضاف ليون موسوي: "محمد صلاح أحد أشهر لاعبي كرة القدم، وتأثيره كشخصية عربية بارزة فاق الحدود".

وفسر ذلك قائلًا: "اسمه "محمد"، وارتداء زوجته للحجاب، وسجوده أثناء المباريات، جميعها عوامل جعلته شخصية مميزة".

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح، رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري عن صفوف ليفربول، ليصير الغموض حول وجهته الجديدة المستقبلية في الميركاتو الصيفي المقبل.

