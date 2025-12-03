مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الجزائر الثاني

- -
14:00

السودان

كأس العرب

الأردن

- -
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع طباخ كريستيانو رونالدو

كتب : هند عواد

11:02 ص 03/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طباخ كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 4 صورة
    رونالدو والطباخ الخاص به
  • عرض 4 صورة
    طباخ كريستيانو رونالدو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفجع الموت طباخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المغربي محمد القدميري.

وذكر موقع "شوف" المغربي، أن الموت أفجع طباخ كريستيانو رونالدو، بوفاة والده.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، كان فاجأ الطباخ الخاص بالنادي، في أغسطس الماضي، بمناسبة عيد ميلاده، وقدم له كعكة خاصة.

اقرأ أيضًا:

يفقد 15 لاعبا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

"لم يحققه صلاح".. إنجاز تاريخي لهالاند بالدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الموت طباخ كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة