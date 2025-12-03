الموت يفجع طباخ كريستيانو رونالدو

منافس الجزائر.. منتخب يعلن استكمال كأس العرب من دون لاعبه

أفجع الموت طباخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، المغربي محمد القدميري.

وذكر موقع "شوف" المغربي، أن الموت أفجع طباخ كريستيانو رونالدو، بوفاة والده.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، كان فاجأ الطباخ الخاص بالنادي، في أغسطس الماضي، بمناسبة عيد ميلاده، وقدم له كعكة خاصة.

اقرأ أيضًا:

يفقد 15 لاعبا.. مدرب الزمالك في ورطة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية



"لم يحققه صلاح".. إنجاز تاريخي لهالاند بالدوري الإنجليزي



