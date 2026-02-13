النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، في بيان لها اليوم الجمعة، موضحةً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

وأوضحت "الوزارة" أن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات - كونكورد - بتروجيت - حسن علام للإنشاءات) ، تمتد بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

وأضافت "النقل" أنه يجري حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات كذلك أعمال الحفر النفقي و تتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه )، إذ وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير والثانية إلى محطة الرماية والثالثة في الطريق إلى محطة مدكور والرابعة في الطريق إلى محطة الطالبية.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه جاري تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط، إذ يجري إنزال أول الماكينات بمحطة الفسطاط، على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس القادم في اتجاه محطة المساحة، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل القادم من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة المساحة.

ولفتت إلى أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط - القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، إذ تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقًا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة ثم شرقاً بمحور السادات ثم يمتد شمالاً بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية.

وتابعت "الوزارة" أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

واستكمل البيان: و يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة - مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

وشددت "النقل" على أن المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، إذ يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، القاهرة الجديدة)، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد إكتمال تنفيذه.

