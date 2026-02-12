إعلان

رئيس الوزراء يكرم الوزراء السابقين بحضور الوزراء الجدد

كتب : عمرو صالح

12:49 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة بتشكيله الجديد عقب إجراء التعديل الوزاري الأخير.

ومن المقرر أن يكرم مجلس الوزراء، قبيل الاجتماع الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد نظرًا لما قدموه خلال توليهم الوزارة .

كما يناقش عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني

مصطفى مدبولى مجلس الوزراء التعديل الوزاري

