تأهل منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد فوزه على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وبعد الفوز اليوم، ضمن منتخب الساجدين صدارة المجموعة الثانية بأمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، ليصبح بذلك المنتخب المصري صعد إلى هذا الدور في البطولة للمرة الرابعة فقط منذ اعتماد هذا النظام.

وبهذا التأهل، ارتفع رصيد مصر الإجمالي في الأدوار الإقصائية إلى 18 مشاركة تاريخية، فيما وصل عدد انتصارات المنتخب في تاريخ البطولة إلى 62 فوزاً، ليعزز رقمه القياسي كأكثر منتخب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

ويشير التاريخ إلى أن النسخ السابقة للبطولة قبل 2019 كانت تعتمد مباشرة نظام ربع النهائي، لذلك يستعرض "مصراوي" عدد مرات صعود الفراعنة عقب اعتماد دور الـ16:

2019: خرجت مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا، لتحتل المركز العاشر إجمالاً.

2021: تأهل المنتخب إلى دور الـ16 وتجاوز هذا الدور ليصل إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام السنغال ويحقق المركز الثاني.

2023: خرج المنتخب من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، محتلاً المركز العاشر أيضاً.

2025: صعد الفراعنة رسمياً كأول المتأهلين بعد فوزهم على جنوب أفريقيا، في انتظار مواجهة دور الـ16.