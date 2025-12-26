أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

علق زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على تقييم الجمهور لأداء حسام حسن ومحمد الشناوي حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالنسبة لحسام حسن، حتى الآن لا يمكن الحكم عليه في كرة القدم، النتائج هي المعيار الحقيقي لتقييم أي مدرب، ولا يصح إطلاق الأحكام بناءً على مباراة أو اثنتين، أو حتى ثلاث مباريات".

وأضاف:"الأفضل أن ننتظر حتى نهاية البطولة بالكامل، ثم نبدأ في تقييمه وتقييم أداء الفريق بشكل عام في مصر، لدينا مشكلة حقيقية في أننا نقيّم مباراة بمباراة، بل أحياناً شوطاً بشوط، وهذا ليس عدلاً لحسام حسن ولا لأي مدرب آخر".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:"لقد شاهدنا في المباراة الماضية اختلافاً واضحاً بين الشوط الأول والشوط الثاني، وكذلك في مباراة اليوم تغير الأداء بين الشوطين، إلى أن حصل هاني على البطاقة في الشوط الأول، فكان لذلك تأثير واضح على مجريات اللعب".

وواصل:"يجب أن نمنح الفريق والجهاز الفني الفرصة الكاملة، فما زالت هناك مباراة ثالثة، ثم التأهل إلى دور الـ16، وعندها يمكننا أن نرى إلى أي مدى يصل المنتخب، ونقيم الأداء بشكل شامل في النهاية".

وأكمل عبدالفتاح:" أنا شخصياً لا أحبذ تقييم أي مدرب من مباراة أو مباراتين، لأن هذه بطولة مجمعة، ويجب الانتظار حتى تنتهي بالكامل حتى يكون التقييم عادلاً وموضوعياً".

وأتم حديثه قائلاً:"اليوم مثلاً، ستجد الجميع يتحدث عن الشناوي ويشيد به كنجم المباراة، وهذا يعكس مشكلة التقييم لدينا في مصر، إذ نفتقر دائماً للموضوعية، فنبالغ إما في الإشادة أو في الهجوم لذلك، أرى أن الحل الأمثل هو الصبر ومنح الفرصة حتى نهاية البطولة، ثم التقييم بهدوء وعدل".