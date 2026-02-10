الفارس.. النجمة السعودي يعلن وصول دونجا (فيديو)

أعلن نادي النجمة السعودي، وصول نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا من الزمالك.

وتعاقد النجمة السعودي مع دونجا لمدة موسم ونصف، قادما من الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المنقضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجمة على منصة التغريدات "إكس" مقطع فيديو تظهر فيه الأهرامات، على عبارات شهيرة للمعلقين على أهداف دونجا، قبل ظهور الأخير بقميص النجمة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النجمة: "وصول الفارس دونجا".

