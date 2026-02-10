مباريات الأمس
الفارس.. النجمة السعودي يعلن وصول دونجا (فيديو)

كتب : هند عواد

09:01 م 10/02/2026

دونجا لاعب الزمالك

أعلن نادي النجمة السعودي، وصول نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا من الزمالك.

وتعاقد النجمة السعودي مع دونجا لمدة موسم ونصف، قادما من الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المنقضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجمة على منصة التغريدات "إكس" مقطع فيديو تظهر فيه الأهرامات، على عبارات شهيرة للمعلقين على أهداف دونجا، قبل ظهور الأخير بقميص النجمة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النجمة: "وصول الفارس دونجا".

نادي النجمة السعودي نبيل عماد دونجا الزمالك

