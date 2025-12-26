تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية.. من الأعلى؟
كتب - محمد عبد السلام:
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسجل هدف منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 45 من عمر المباراة من نقطة الجزاء.
تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية
وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:
محمد الشناوي: 8.9
محمد هاني: 5.4
ياسر إبراهيم: 7.2
رامي ربيعة: 7.4
محمد حمدي: 7.6
مروان عطية: 7.0
حمدي فتحي: 7.1
أحمد سيد زيزو: 6.9
محمود تريزيجيه: 6.7
عمر مرموش: 6.6
محمد صلاح: 7.6
وحصل محمد الشناوي على أعلى تقييم في المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور"، وقد حصل محمد الشناوي على جائزة رجل المباراة.