مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية.. من الأعلى؟

كتب - محمد عبد السلام:

07:57 م 26/12/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 13
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 10_Easy-Resize.com
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 14
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 2
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 3
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 7
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 16
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 17
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 15
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 9
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 9
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 8
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا 4
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب افريقيا
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب افريقيا
  • عرض 21 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 45 من عمر المباراة من نقطة الجزاء.

تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

محمد الشناوي: 8.9

محمد هاني: 5.4

ياسر إبراهيم: 7.2

رامي ربيعة: 7.4

محمد حمدي: 7.6

مروان عطية: 7.0

حمدي فتحي: 7.1

أحمد سيد زيزو: 6.9

محمود تريزيجيه: 6.7

عمر مرموش: 6.6

محمد صلاح: 7.6

وحصل محمد الشناوي على أعلى تقييم في المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور"، وقد حصل محمد الشناوي على جائزة رجل المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تقييمات لاعبي منتخب مصر محمد الشناوي محمد صلاح مصر وجنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية إحصاءات منتخب مصر – منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا