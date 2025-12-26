موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

يلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وشهد ملعب "أغادير الكبير"، الذي يستضيف مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2025، حضور عدد كبير من الجماهير المصرية لمتابعة اللقاء ودعم لاعبي المنتخب الوطني في اللقاء.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

وظهرت الجماهير المصرية في مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، وهي ترتدي الزي الفرعوني الذي يعبر عن التاريخ والثقافة المصرية، بجانب ظهور العلم المصري في المدرجات.

كما حرصت مجموعة كبيرة من التواجد في المدرجات لدعم منتخب مصر في اللقاء، حيث ظهرت مجموعة من الجماهير وهى تحمل العلم المغربي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، بتقدم المنتخب الوطني بهدف دون مقابل، أحرزه محمد صلاح من علامة الجزاء.

أقرأ أيضًا:

مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية.. منتخب زيمبابوي تعادل مع أنجولا

مركز صادم لصلاح.. قائمة أغلى 7 لاعبين أجراً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025