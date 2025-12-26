مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

صلاح يقترب.. جدول ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

كتب - محمد عبد السلام:

06:47 م 26/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (6) (1)

نجح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 45، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وبهدفه في شباك منتخب جنوب أفريقيا اليوم، واصل محمد صلاح مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رافعا رصيده إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي منتخب مصر عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا.

ويتصدر حسن الشاذلي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، يليه حسام حسن في المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافين منتخب مصر التاريخيين في كأس الأمم الأفريقية

1- حسن الشاذلي - 12 هدف

2- حسام حسن - 11 هدف

3- محمد صلاح - 9 أهداف

4- أحمد حسن - 8 أهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر اليوم منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر

ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا