موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

نجح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا من نقطة الجزاء في الدقيقة 45، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وبهدفه في شباك منتخب جنوب أفريقيا اليوم، واصل محمد صلاح مسيرته التهديفية مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، رافعا رصيده إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي منتخب مصر عبر تاريخ كأس أمم أفريقيا.

ويتصدر حسن الشاذلي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، يليه حسام حسن في المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافين منتخب مصر التاريخيين في كأس الأمم الأفريقية

1- حسن الشاذلي - 12 هدف

2- حسام حسن - 11 هدف

3- محمد صلاح - 9 أهداف

4- أحمد حسن - 8 أهداف