15 صور ترصد لحظة طرد محمد هاني لاعب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره جنوب أفريقيا، بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه محمد صلاح من علامة الجزاء.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني، في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، من علامة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني له النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وبعد أقل من دقيقتين من تسجيل المنتخب الوطني الهدف الأول، تعرض الظهير الأيمن للفراعنة محمد هاني للطرد، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية له، ثم منحه البطاقة الحمراء، بعد ارتكابه مخالفة ضد لاعب جنوب أفريقيا، ليكمل المنتخب الوطني اللقاء بـ10 لاعبين.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يشارك في النسخة الحالية بالبطولة ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".