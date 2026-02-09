إعلان

إيران تعتقل شخصيات معارضة بتهمة الارتباط بأمريكا وإسرائيل

كتب : مصراوي

10:36 ص 09/02/2026

الشرطة الإيرانية

وكالات

اعتقلت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة سياسيين إصلاحيين، مساء الأحد، متهمةً إياهم بمحاولة زعزعة النظام السياسي في البلاد والعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن أربعة أشخاص جرى اعتقالهم يوم الأحد بتهمة السعي إلى "تعطيل النظام السياسي والاجتماعي للبلاد" والعمل "لصالح" الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقًا لوكالة "ميزان" الرسمية، اتهمت السلطات المجموعة بـ"تنظيم وقيادة أنشطة واسعة تهدف إلى الإخلال بالوضعين السياسي والاجتماعي" في وقت تواجه فيه إيران "تهديدات عسكرية" من واشنطن وإسرائيل.

وحددت وسائل إعلام إيرانية هوية ثلاثة من المعتقلين باعتبارهم شخصيات إصلاحية بارزة، وهم: آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح في إيران، ومحسن أمين‌زاده، الدبلوماسي السابق، وإبراهيم أصغرزاده، النائب البرلماني السابق. ولم يُكشف عن اسم الشخص الرابع.

وجاءت الاعتقالات عقب احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في يناير الماضي على خلفية الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تمتد سريعًا من طهران إلى مختلف أنحاء البلاد.

أكدت جبهة الإصلاح الإيرانية الاعتقالات في بيان نُشر على منصة "إكس"، وقالت إن منصوري جرى توقيفها "من أمام باب منزلها بموجب أمر قضائي" على يد قوات استخبارات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان أن الحرس الثوري وجّه استدعاءات إلى شخصيات قيادية أخرى، من بينهم نائب رئيس الجبهة محسن آرمين، والأمين العام بدر السادات مفيدي، ما يشير إلى توسيع نطاق التحقيقات إلى ما هو أبعد من الاعتقالات الأربع الأولى.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل. في المقابل، حذّر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، من أن المنطقة بأكملها ستنجر إلى صراع شامل في حال تعرضت إيران لهجوم، قائلاً: "مع أننا على أهبة الاستعداد، فإننا لا نرغب صادقين في اندلاع حرب إقليمية".

السلطات الإيرانية إيران أمريكا إسرائيل

فيديو قد يعجبك



