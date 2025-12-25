مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"لم أتوقع إقالتي".. تصريحات قوية من كولر عن فترته في الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:54 م 25/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    وصول مارسيل كولر إلى القاهرة لتدريب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر رفقة خالد مرتجي فور وصوله إلى القاهرة
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر مع خالد مرتجي 2022
  • عرض 13 صورة
    مارسيل كولر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد المدرب السويسري مارسيل كولر، ذكرياته عن فترة قيادته للأهلي، والتي شهدت العديد من لحظات الفرح والحزن.

وقال مارسيل في تصريحات نشرتها صحيفة بليك السويسرية: "لم أتوقع إقالتي من النادي الأهلي وهو ما كان قرارًا صادمًا بالنسبة لي، فلو حققت كل تلك النجاحات مع أي فريق في أوروبا وخرجت من نصف نهائي دوري أبطال لبقيت في منصبي ولن يتم إقالتي".

وواصل: " هناك ضغط جماهيري كبير في الأهلي، فحتي عندما تتوج ببطولة، تجدهم يطالبونك في نفس التوقيت بالبطولة التالية".

وأضاف كولر: "فترتي في الأهلي كانت صعبة ولكني تعلمت منها الكثير خصوصًا مع ضغط الجماهير".

واختتم كولر: "في إحدى المباريات في تونس، تم إلقاء زجاجات مياه علينا من قبل الجماهير وأصيب حينها الحارس الشخصي الذي كان يصحبنا طوال الوقت، ورغم إصابته استمر في أداء عمله".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مارسيل كولر كولر الأهلي تصريحات كولر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد