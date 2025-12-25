"لم أتوقع إقالتي".. تصريحات قوية من كولر عن فترته في الأهلي

"حلم لأي مدرب".. ماذا قال مارسيل كولر عن تدريب منتخب مصر؟

استعاد المدرب السويسري مارسيل كولر، ذكرياته عن فترة قيادته للأهلي، والتي شهدت العديد من لحظات الفرح والحزن.

وقال مارسيل في تصريحات نشرتها صحيفة بليك السويسرية: "لم أتوقع إقالتي من النادي الأهلي وهو ما كان قرارًا صادمًا بالنسبة لي، فلو حققت كل تلك النجاحات مع أي فريق في أوروبا وخرجت من نصف نهائي دوري أبطال لبقيت في منصبي ولن يتم إقالتي".

وواصل: " هناك ضغط جماهيري كبير في الأهلي، فحتي عندما تتوج ببطولة، تجدهم يطالبونك في نفس التوقيت بالبطولة التالية".

وأضاف كولر: "فترتي في الأهلي كانت صعبة ولكني تعلمت منها الكثير خصوصًا مع ضغط الجماهير".

واختتم كولر: "في إحدى المباريات في تونس، تم إلقاء زجاجات مياه علينا من قبل الجماهير وأصيب حينها الحارس الشخصي الذي كان يصحبنا طوال الوقت، ورغم إصابته استمر في أداء عمله".