"حلم لأي مدرب".. ماذا قال مارسيل كولر عن تدريب منتخب مصر؟

"لم أتوقع إقالتي".. تصريحات قوية من كولر عن فترته في الأهلي

نجم الرجاء المغربي لمصراوي: أداء المنتخب الوطني حتى الآن غير مطمئن لهذه

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، عن إمكانية عودته للكرة المصرية مرة أخري، ولكن كمديرًا فنيًا للفراعنة.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية عن تدريب مصر في كأس العالم 2026:" تدريب الفراعنة حلم لأي مدرب بالتأكيد، والبطولة ستكون استثنائية".

وتابع: "من حيث المبدأ بطولة بحجة كأس العالم هي حلم لأي مدرب فهي تبقى ذاكرة خالدة للاعبين والجماهير".

وأضاف كولر: "على سبيل المثال عند قيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وواجهنا ريال مدريد، ظلت هذه المباراة عالقة في أذهان الجماهير".

واختتم كولر: "فترتي في الأهلي كانت صعبة وفريدة من نوعها، هناك ضغط جماهيري كبير يطاردك دائمًا، حتي عندما تفوز ببطولة لا يشكرونك بل يطالبونك بالبطولة التالية".