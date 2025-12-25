مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

"حلم لأي مدرب".. ماذا قال مارسيل كولر عن تدريب منتخب مصر؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:41 م 25/12/2025
تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، عن إمكانية عودته للكرة المصرية مرة أخري، ولكن كمديرًا فنيًا للفراعنة.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية عن تدريب مصر في كأس العالم 2026:" تدريب الفراعنة حلم لأي مدرب بالتأكيد، والبطولة ستكون استثنائية".

وتابع: "من حيث المبدأ بطولة بحجة كأس العالم هي حلم لأي مدرب فهي تبقى ذاكرة خالدة للاعبين والجماهير".

وأضاف كولر: "على سبيل المثال عند قيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وواجهنا ريال مدريد، ظلت هذه المباراة عالقة في أذهان الجماهير".

واختتم كولر: "فترتي في الأهلي كانت صعبة وفريدة من نوعها، هناك ضغط جماهيري كبير يطاردك دائمًا، حتي عندما تفوز ببطولة لا يشكرونك بل يطالبونك بالبطولة التالية".

مارسيل كولر كولر منتخب مصر الأهلي

