كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 3
20:00

الإسماعيلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 1
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

المصري

1 0
17:00

حرس الحدود

إعلان

محمد صلاح يشارك متابعيه صورة احتفال بناته بالكريسماس

كتب : محمد الميموني

08:30 م 25/12/2025
نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي صور احتفال بناته بالكريسماس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" اليوم الخميس.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والفوز لمنتخب مصر في مرمى منتخب زيمبابوي في إطار الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية.

ويذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز المستحق على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.

محمد صلاح

محمد صلاح ليفربول بنات محمد صلاح الكريسماس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

