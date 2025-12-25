محمد صلاح يشارك متابعيه صورة احتفال بناته بالكريسماس

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي صور احتفال بناته بالكريسماس عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" اليوم الخميس.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني والفوز لمنتخب مصر في مرمى منتخب زيمبابوي في إطار الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية.

ويذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز المستحق على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف.