مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

إعلان

"رسالة خاصة وصور اللاعبين".. 13 صورة لقاعة اجتماعات منتخب مصر في فندق الإقامة بالمغرب

كتب - يوسف محمد:

10:58 م 23/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (3)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (1)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (6)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (9)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (11)
  • عرض 15 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر الأول بفندق الإقامة، الذي يتواجد به الفراعنة في المغرب، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهور صور لاعبي المنتخب على جدران القاعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للاعبي المنتخب، داخل قاعة الاجتماعات الخاصة بالمنتخب في فندق الإقامة، مع لافتة كتب عليها: "انت جامد، أيوة تقدر"، لتحفيز اللاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالمجموعة الثانية رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر، كان قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالفوز على زيمبابوي أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
أقرأ أيضًا:
كأس الأمم الأفريقية.. غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا

كأس الأمم الأفريقية.. موقعة "المعزة" ولعنة أطاحت بالجيل الذهبي لمنتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الفراعنة كأس أمم أفريقيا 2025 جنوب أفريقيا زيمبابوي أنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان