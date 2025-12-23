لفتت قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر الأول بفندق الإقامة، الذي يتواجد به الفراعنة في المغرب، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهور صور لاعبي المنتخب على جدران القاعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للاعبي المنتخب، داخل قاعة الاجتماعات الخاصة بالمنتخب في فندق الإقامة، مع لافتة كتب عليها: "انت جامد، أيوة تقدر"، لتحفيز اللاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالمجموعة الثانية رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر، كان قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالفوز على زيمبابوي أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

