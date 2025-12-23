ملخص مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025

فيديو هدف منتخب تونس الثاني في مرمى أوغندا من كأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب تونس فوزا كبيرا على حساب أوغندا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 3 في المركز الأول بجدلو ترتيب المجموعة الثالثة، فيما استمر منتخب أوغندا في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل منتخب تونس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ديلان برون، يان فاليري، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس العاشوري، إلياس سعد، حازم المستوري.

أبرز أحداث مباراة تونس وأوغندا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب منتخب تونس تصل سهلة لحارس أوغندا.

الدقيقة 10: ألياس السخيري يسجل الهدف الأول لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 16: محاولات من لاعبي أوغندا لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 25: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب تونس.

الدقيقة 31: محاولات مستمرة من لاعبي منتخب تونس لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 37: عرضية من لاعب أوغندا يبعدها دفاع منتخب تونس.

الدقيقة 40 إلياس العاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في مرمى أوغندا.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 55: محمد علي بن رمضان يشارك بدلا من إلياس سعد.

الدقيقة 64: إلياس العاشوري يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى أوغندا.

الدقيقة 71: تسديدة من لاعب منتخب أوغندا تمر بجوار مرمى تونس.

الدقيقة 78: تسديدة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها حارس مرمى أوغندا.

الدقيقة 82: تسديدة من حنبل المجبري لاعب تونس ولكن يتصدى لها حارس أوغندا ببراعة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+90: تسديدة قوية من محمد علي بن رمضان ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 2+90: دينيس أوميدي يحرز الهدف الأول لأوغندا في مرمى تونس.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.