تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

يلاقي منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب أنجولا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأزولى بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو ماداو، سيبونجا نجيزانا، مبيكيزيلي مبوكازي، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيثولي، نوهو نكوتا، أوسين أبوليس.

خط الهجوم: سيفو مبولي، ليل فوستر.

وفي المقابل يدخل منتخب أنجولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: جوناثان باتو، كايلوندا جاسبار، كلينتون ماتا.

خط الوسط: شو، زيتو، فريدي ريبيرو، مايسترو، تو كارنيرو.

خط الهجوم: جيلسون دالا، مبالا نزولا.