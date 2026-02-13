مباريات الأمس
بمشاركة كوكا.. الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن

كتب - نهى خورشيد

08:08 م 13/02/2026
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن
    الهلال يهزم الاتفاق ويعزز صدارته لدوري روشن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمسكه بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الاتفاق بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر المسابقة.

وأقيم اللقاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض، إذ فرض الهلال سيطرته مبكراً ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد سجلهما محمد كنو في الدقيقة 13، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق كبديل في الدقيقة 72.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السادس.

الهلال السعودي الاتفاق السعودي دوري روشن

