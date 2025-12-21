مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:14 م 21/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حسام حسن طالب لاعبي الفراعنة بالتركيز في مباراة الغد والعمل على تسجيل هدف مبكر في المباراة.

وأكد المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية تشكيل مصر المتوقع لمواجهة زيمبابوي مصر وزيمبابوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات