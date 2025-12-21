مصدر يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا

من هو إبراهيم دياز صاحب أول هدف في كأس أمم أفريقيا 2025؟

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب زيمبابوي غدا الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حسام حسن طالب لاعبي الفراعنة بالتركيز في مباراة الغد والعمل على تسجيل هدف مبكر في المباراة.

وأكد المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يدخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، حمدي فتحي ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح

