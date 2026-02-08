موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

بينها الزمالك و زيسكو.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

5 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو في الصيف المقبل

صلاح ضد مرموش.. 7 معلومات هامة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يلاقي النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي يوم الأحد الموافق 15 فبراير، ضمن ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يدخل الجيش الملكي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يذكر أن النادي الأهلي ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله السلبي أمام شبيبة القبائل الجزائري.