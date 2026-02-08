إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد

كتب : محمد نصار

10:31 ص 08/02/2026

الطقس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن ارتفاعات درجات الحرارة خلال أشهر فبراير.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إن القاهرة الكبرى شهدت خلال شهر فبراير 2010 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية أيام 13 و14 و15 فبراير، كما ارتفعت لتصل إلى 33 درجة مئوية يوم 20 فبراير، بينما جاء أعلى تسجيل للحرارة يوم 17 فبراير 2010 عندما بلغت 35 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أن هذا ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد، من تخفيف الملابس وخاصة للأطفال، حيث مازلنا في فصل الشتاء، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

