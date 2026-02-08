أحد ضحاياه المفضلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

محمد صلاح يبحث عن رقم تاريخي أمام مانشستر سيتي.. ما هو؟

يستضيف فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويبحث محمد صلاح في لقاء الليلة، عن مواصلة تفوقه أمام مانشستر سيتي، والذي يعد احدى ضحاياه المفضلة لسجله التهديفي في المواجهات السابقة.

ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

يمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا كبيرًا أمام فريق مانشستر سيتي، بعدما تمكن من المساهمة في 21 هدف أمام الأزرق.

حيث سجل صلاح 13 هدفًا في شباك مانشستر سيتي، وصنع 8 تمريرات حاسمة، ليتواجد السيتي في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق التي أسهم أمامها منذ انضمامه إلى ليفربول، خلف مانشستر يونايتد الذي يتصدر القائمة بـ22 مساهمة.

ويخوض صلاح مباراة اليوم بحثًا عن تحطيم رقم قياسي، إذ يبحث عن تسجيل هدفان لمعادلة إيان راش الأكثر تسجيلًا في مانشستر سيتي بواقع 15 هدفًا.

