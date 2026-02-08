فوجئ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بوجود أحد المواطنين مصابًا على جانب الطريق الزراعي بالقرب من قرية السلطاني التابعة لمركز ببا، أثناء مرور موكبه، فقرر على الفور إيقاف الموكب للاطمئنان على حالته.

ووجّه المحافظ بسرعة استدعاء سيارة إسعاف، مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، والتأكيد على نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية المطلوبة.

وأكد محافظ بني سويف أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع الحالات الطارئة على الطرق، وتقديم الدعم اللازم لها دون تأخير.

ولاقى تصرّف المحافظ إشادة واسعة من المواطنين المتواجدين بالمكان، الذين أثنوا على هذا الموقف الإنساني والتدخل السريع للاطمئنان على المصاب.