مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

صلاح ضد مرموش.. 7 معلومات هامة عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

10:43 ص 08/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 2
  • عرض 7 صورة
    هالاند والكسندر من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
  • عرض 7 صورة
    ليفربول ومانشستر سيتي
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأنفيلد، حيث يستضيف الصدام الكروي بين ليفربول ومانشستر سيتي، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحمل لقاء الليلة طابع خاص للجماهير المصرية، حيث سيكون صدام مصري بين الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كالتالي:

التقى الفريقان من قبل في 195 مباراة، فاز ليفربول في 92 مواجهة، مقابل 23 انتصارا لصالح مانشستر سيتي، فيما حسم التعادل نتيجة 50 لقاء.

محمد صلاح يحتل صدارة الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 13 هدفًا و 8 تمريرات حاسمة.

تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف، ويتولى المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على أحداث مباراة اليوم.

مانشستر سيتي يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي بتسجيل هدفين في لقاء الليلة ومعادلة إيان راش صاحب أكثر اللاعبين تسجيلًا في شباك السيتي برصيد 15 هدفًا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ليفربول.

مانشستر سيتي تعادل في مباراته الأخيرة مع توتنهام بنتيجة 2-2، بينما ليفربول في آخر لقاء فاز على نيوكاسل بنتيجة 4-1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ومانشستر سيتي مانشستر سيتي محمد صلاح ليفربول مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بناء على طلبه.. إمام عاشور يطير للسعودية بعد موافقة الأهلي
رياضة محلية

بناء على طلبه.. إمام عاشور يطير للسعودية بعد موافقة الأهلي
وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
زووم

وسط الحيوانات.. جورجينا تستمتع بوقتها مع أولادها في الرياض
توقعات الأبراج وحظك اليوم 8-2: هذا البرج يمر بأزمة مالية.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

توقعات الأبراج وحظك اليوم 8-2: هذا البرج يمر بأزمة مالية.. وتحذير لهؤلاء
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص
شئون عربية و دولية

سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة