تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الأنفيلد، حيث يستضيف الصدام الكروي بين ليفربول ومانشستر سيتي، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحمل لقاء الليلة طابع خاص للجماهير المصرية، حيث سيكون صدام مصري بين الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كالتالي:

التقى الفريقان من قبل في 195 مباراة، فاز ليفربول في 92 مواجهة، مقابل 23 انتصارا لصالح مانشستر سيتي، فيما حسم التعادل نتيجة 50 لقاء.

محمد صلاح يحتل صدارة الهدافين في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 13 هدفًا و 8 تمريرات حاسمة.

تنطلق صافرة المباراة في تمام السادسة والنصف، ويتولى المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على أحداث مباراة اليوم.

مانشستر سيتي يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي بتسجيل هدفين في لقاء الليلة ومعادلة إيان راش صاحب أكثر اللاعبين تسجيلًا في شباك السيتي برصيد 15 هدفًا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ليفربول.

مانشستر سيتي تعادل في مباراته الأخيرة مع توتنهام بنتيجة 2-2، بينما ليفربول في آخر لقاء فاز على نيوكاسل بنتيجة 4-1.