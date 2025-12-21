مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

كتب : محمد الميموني

10:41 م 21/12/2025
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب

يواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الامم الافريقية لموسم 2025/26.

وسجل نجم منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة ال55 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحتى الآن منتخب المغرب متقدم على جزر القمر بهدف دون رد.

منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية هدف المغرب منتخب جزر القمر فيديو هدف المغرب

