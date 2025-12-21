فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

25 صورة لمران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا

يواجه منتخب المغرب نظيره جزر القمر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الامم الافريقية لموسم 2025/26.

وسجل نجم منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة ال55 من عمر الشوط الأول من المباراة.

الهدف الاول للمغرب...منتخب جزر القمر عامل بلوك دفاعي جامد اوي بصراحة..المغرب مكانش عارف يصنع فرص كتيرة من خلال العمق ولكن متوقع جدا انهم ميصمدوش ل اخر دقيقة pic.twitter.com/9poTJtJdDL — El shenawy - الشناوي (@shno74) December 21, 2025

وحتى الآن منتخب المغرب متقدم على جزر القمر بهدف دون رد.