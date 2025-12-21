مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الامم الأفريقية

فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، أول مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

المواجهة الأولى

ـ يواجه منتخب مصر نظيره زمبابوي غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الثانية

ـ يلاقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الثالثة

ـ يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.