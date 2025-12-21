مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

خيتافي

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الامم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

08:58 م 21/12/2025
يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، أول مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب لموسم 2025/26.

ونعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

المواجهة الأولى

ـ يواجه منتخب مصر نظيره زمبابوي غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الثانية

ـ يلاقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

المواجهة الثالثة

ـ يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

