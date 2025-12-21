مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الامم الأفريقية
كتب ـ محمد الميموني:
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، أول مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب لموسم 2025/26.
ونعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
المواجهة الأولى
ـ يواجه منتخب مصر نظيره زمبابوي غداً الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.
المواجهة الثانية
ـ يلاقي منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.
المواجهة الثالثة
ـ يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.