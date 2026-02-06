رابطة المحترفين السعوديين تصدم كريستيانو رونالدو

فاجأت رابطة المحترفين السعوديين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، برد صادم، عقب اعتراضه على سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة السابقة للنصر ضد الرياض، بعد اعتراضه على سياسة صندوق الاستثمارات، الذي يمتلك 75% من ناديه، كذلك أندية الهلال والاتحاد والأهلي.

ويشعر رونالدو، بخيبة أمل لأنه يعتقد أن إدارة النصر لم تعزز الفريق بشكل مناسب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وتعاقد النصر فقط مع عبد الله الحمدان، المهاجم السعودي الدولي من الهلال، وحيدر عبد الكريم، من نادي الزوراء.

ووفقا لشبكة "ذا أثيليتك"، أبلغت رابطة الدوري السعودي رونالدو بأن الأندية تُدار بشكل مستقل وهي مسؤولة عن إدارة شؤونها المالية الخاصة.

وقال متحدث باسم الدوري السعودي للمحترفين: "يرتكز الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط: كل نادٍ يعمل بشكل مستقل وفقًا لنفس القواعد، لكل نادٍ مجلس إدارته الخاص، وإدارته التنفيذية، وقيادته الكروية، وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق والاستراتيجية من قبل هذه الأندية، ضمن إطار مالي مصمم لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي، وينطبق هذا الإطار بالتساوي على جميع أندية الدوري."

وأضاف: "كان كريستيانو منخرطاً تماماً مع النصر منذ وصوله، ولعب دوراً هاماً في نمو النادي وطموحه، وكأي منافس من النخبة، فهو يرغب في الفوز. لكن لا أحد - مهما بلغت أهميته - يقرر القرارات خارج نطاق ناديه، تُظهر أنشطة الانتقالات الأخيرة بوضوح تلك الاستقلالية. فقد عزز أحد الأندية صفوفه بطريقة معينة، بينما اختار نادٍ آخر نهجاً مختلفاً. كانت تلك قرارات اتخذها النادي في حدود المعايير المالية المعتمدة".