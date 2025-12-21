مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"دياز يقود الهجوم".. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة جزر القمر في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:32 م 21/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لاعبي منتخب المغرب (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    لاعبي منتخب المغرب (3) (1)
  • عرض 4 صورة
    لاعبي منتخب المغرب (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، مباراة المغرب أمام جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان غانم سايس، نايف أكرد وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي ونيل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.

ويتواجد المنتخب المغربي رفقة جزر القمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى كلا من: "زامبيا ومالي".

والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية تشكيل المغرب الرسمي المغرب وجزر القمر بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية