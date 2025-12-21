فيديو هدف منتخب المغرب في مرمى جزر القمر في كأس الامم الافريقية

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، مباراة المغرب أمام جزر القمر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان غانم سايس، نايف أكرد وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي ونيل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.

ويتواجد المنتخب المغربي رفقة جزر القمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى كلا من: "زامبيا ومالي".

والجدير بالذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

