كشف أوفيدي كارورو، نجم منتخب زيمبابوي الأسبق، عن توقعه لما سيقدمه منتخب بلاده في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وقال كارورو في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالطبع مصر هي المرشحة في المجموعة، لكننا لا ننظر إلى ما حققوه في السابق، بل سنركز على ما يمكننا تقديمه في يوم المباراة الأولى وسنقدم أفضل ما لدينا لمحاولة إحداث مفاجأة أمامهم".

وأضاف: "لا أستطيع تحديد نقاط القوة أو الضعف لنا في الفريق لأنه لدينا مدرب جديد الآن، لكن كل ما يمكنني قوله هو أن لدينا لاعبين مميزين قادرين على تقديم المستوى المطلوب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "اللاعبين يعرفون من سيواجهون ويعرفون ما تتوقعه بلادهم منهم، لذلك لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي لأنهم يدركون أهمية المباريات"