مصدر لمصراوي: كامل الوزير يمارس عمله بشكل طبيعي في وزارة النقل

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، يمارس مهام عمله بشكل طبيعي داخل الوزارة خلال الأيام والساعات الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات إلي مصراوي، اليوم الإثنين، إنه لا توجد أنباء مؤكدة بشأن رحيل أو بقاء الفريق كامل الوزير في منصبه بوزارة النقل، إلا أن الترجيحات تشير إلى استمراره في تولي مهام حقيبة النقل في التعديل الوزاري الجديد، الذي سيتم الكشف عنه خلال ساعات.

وشدد المصدر، على أن الحديث والأنباء المتداولة عن فصل وزارتي الصناعة والنقل عن بعضهما، أمر غير مؤكد حتى الآن.

ومن المتوقع عرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب غدًا الثلاثاء، وفق ما أعلنه أعضاء المجلس، من الدعوة إلى جلسة مهمة غدًا الثلاثاء لمناقشة أمر مهم.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"