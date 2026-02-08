إعلان

عبد المنعم إمام: تحسن المؤشرات الاقتصادية "طارئ" ولن يستمر دون سياسات حقيقية

كتب : حسن مرسي

10:52 م 08/02/2026

النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الأداء الاقتصادي للحكومة لم يكن "رشيدًا ولا جيدًا"، داعيًا إلى حكومة تحمل سياسات واضحة تلامس حياة المواطن قبل أن تظل حبيسة الأرقام الكلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "كنت أتمنى أن نكون أمام حكومة جديدة بالكامل، لكننا أمام تعديل وزاري، والمصريون في رمضان يحتاجون إلى شعور حقيقي بالتغيير في القدرة الشرائية والخدمات".

وتساءل إمام عن كيفية تغيير السياسات الاقتصادية مع بقاء رئيس الوزراء، موضحًا: "المؤشرات الكلية تتحسن، لكن أسباب تحسنها طارئة، مثل صفقة رأس الحكمة، ولا يمكن الاعتماد على ذلك كأساس متين".

وأشار إلى أن غياب البعد السياسي يُعد إشكالية كبرى، مضيفًا: "نحتاج إلى مستشارين سياسيين ومتحدثين إعلاميين يمتلكون خبرة سياسية، فكثير من المشروعات الجيدة يُساء فهمها بسبب سوء الشرح".

وأكد أن الحقائب الوزارية لا يجب أن تُمنح للتكنوقراط فقط، مشددًا على أهمية الممارسة السياسية، قائلًا: "ليس من الضروري أن تكون كل الحقائب تكنوقراط فقط، بل يجب أن يكون للوزير فهم سياسي وقدرة على التواصل مع الشارع".

وخلص إلى أن نجاح الحكومة القادمة رهن بقدرتها على تحويل الأرقام الإيجابية إلى تحسن ملموس في معيشة المواطن، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

