إعلان

لطموحات لم تُنفذ.. أديب: ليس هناك رضا واضح عن الجهاز الذي يُسمى الوزارة

كتب : حسن مرسي

10:57 م 08/02/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي عمرو أديب عن وجود حالة من عدم الرضا الواضح سواء في الشارع أو داخل أروقة الدولة بشأن أداء الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن هذا الشعور يمتد حتى أعلى المستويات.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "ليس هناك رضا واضح عن الجهاز الذي يُسمى الوزارة.. دائمًا توجد طلبات وطموحات لا تُنفذ، وهذا الأمر يظهر في كلام المسؤولين وحتى رئيس الجمهورية الذي يتحدث عن أن الإيقاع ليس سريعًا بما يكفي".

وأضاف أديب موضحًا أن الفعل على الأرض يؤكد هذا التحليل، قائلًا: "وزارات كثيرة تم اقتطاع جزء من مسؤولياتها لهيئات خارج الوزارات، وأصبح هناك ثقة في عدد محدود من المؤسسات فقط باعتبارها هي القادرة على الإنجاز".

وتابع مقدم "الحكاية"ً: "هل هناك ثقة في الكيان الإداري الذي تَهالك على مر السنين؟".

وأشار إلى إشكالية أكبر تتعلق باختيار الكفاءات، مؤكدًا أن "مصر غير ولادة" بالمعنى الإداري، موضحًا: "لديك مشكلة في الوسط الذي تنتقي منه.. أنت تحتاج إلى أشخاص يعملون أشياء غير طبيعية في ظروف غير طبيعية، فتحتاج إلى شخص غير طبيعي، بينما الشخص الطبيعي الموظف العادي لن يستطيع فعل شيء".

وتسائل أديب عن مخرجات العمل الحكومي، قائلًا: "لدينا رئيس وزراء موجود منذ 2018 بوزارتين وهذه الثالثة، قول لي حصل إيه؟".

وأشار إلى إشكالية المحاسبة، مؤكدًا أن "هؤلاء الوزراء لا يحاسبهم إلا شخص واحد فقط، ونحن لا نعرف إذا كان الوزير جيدًا أو غير جيد إلا عندما يمشي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب برنامج الحكاية أداء الجهاز الحكومي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة
رياضة محلية

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة
السيسي: تصريحات الرئيس الجزائري تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر
أخبار مصر

السيسي: تصريحات الرئيس الجزائري تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر
مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة د.
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة د.
ضياء داود: ده مفهومي لأحزاب الموالاة.. وأسماء كبيرة منهم "رصيدها نفد" -
أخبار مصر

ضياء داود: ده مفهومي لأحزاب الموالاة.. وأسماء كبيرة منهم "رصيدها نفد" -
"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال
زووم

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)