كشف الإعلامي عمرو أديب عن وجود حالة من عدم الرضا الواضح سواء في الشارع أو داخل أروقة الدولة بشأن أداء الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن هذا الشعور يمتد حتى أعلى المستويات.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "ليس هناك رضا واضح عن الجهاز الذي يُسمى الوزارة.. دائمًا توجد طلبات وطموحات لا تُنفذ، وهذا الأمر يظهر في كلام المسؤولين وحتى رئيس الجمهورية الذي يتحدث عن أن الإيقاع ليس سريعًا بما يكفي".

وأضاف أديب موضحًا أن الفعل على الأرض يؤكد هذا التحليل، قائلًا: "وزارات كثيرة تم اقتطاع جزء من مسؤولياتها لهيئات خارج الوزارات، وأصبح هناك ثقة في عدد محدود من المؤسسات فقط باعتبارها هي القادرة على الإنجاز".

وتابع مقدم "الحكاية"ً: "هل هناك ثقة في الكيان الإداري الذي تَهالك على مر السنين؟".

وأشار إلى إشكالية أكبر تتعلق باختيار الكفاءات، مؤكدًا أن "مصر غير ولادة" بالمعنى الإداري، موضحًا: "لديك مشكلة في الوسط الذي تنتقي منه.. أنت تحتاج إلى أشخاص يعملون أشياء غير طبيعية في ظروف غير طبيعية، فتحتاج إلى شخص غير طبيعي، بينما الشخص الطبيعي الموظف العادي لن يستطيع فعل شيء".

وتسائل أديب عن مخرجات العمل الحكومي، قائلًا: "لدينا رئيس وزراء موجود منذ 2018 بوزارتين وهذه الثالثة، قول لي حصل إيه؟".

وأشار إلى إشكالية المحاسبة، مؤكدًا أن "هؤلاء الوزراء لا يحاسبهم إلا شخص واحد فقط، ونحن لا نعرف إذا كان الوزير جيدًا أو غير جيد إلا عندما يمشي".